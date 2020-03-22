الاسراء_والمعراج يتصدر تويتر.. دعوات من جانب الرواد برفع البلاء





وجاءت تعليقات رواد تويتر فى هذا اليوم كالآتى:





كل عام والأمة الأسلامية بخير





تهانينا لكم بذكرى الإسراء والمعراج وكل عام وأنتم بخير





كل عام والأمه الإسلامية بألف خير اللهم في هذا اليوم العظيم ارفع عنا البلاد وخلصنا من هذا البلاء





ليلة خير من ألف ليلة ... كل عام و انتم بخير بمناسبة ذكرى الاسراء و المعراج

سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير" ليلة #الإسراء_والمعراج ليس لإحياء ذكرى الليلة الكريمة فقط، بل لتذكر كل المعاني والقيم الجليلة كالرحمة، السعي، الصدق والصبروجه مبتسم ذو هالةوجه مبتسم ذو هالة كل عام وانتم بألف خير

تصدر #الاسراء_والمعراج موقع التواصل الاجتماعى تويتر فى ذكرى الاحتفال فى هذا اليوم الذى أسرى بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام فى مكة المكرمة فى المملكة العربية السعودية إلى المسجد الأقصى فى مدينة القدس فى فلسطين، ثم عرج به من قبة الصخرة المشرفة إلى السماء عند سدرة المنتهى مع جبريل, أراد من رحلة الإسراء والمعراج تكريم نبيه محمد عليه السلام، فقد تعب لما لاقاه من تعذيبٍ وتكذيب من قبيلته قريش، وضاقت به الأرض كلها بعد عام الحزن، حيث توفي عمه أبو طالب الذي رعاه وتكفل به، ليتبعه بعد ذلك وفاة زوجه خديجة.