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أخبار البلد

وصول طائرة مصر للطيران إلى إيطاليا محملة بمساعدات طبية لمواجهة كورونا.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 11:36 ص
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران
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نورهان خفاجي

وصلت مطار مالبينسا بإيطاليا، صباح اليوم الأحد، طائرة شحن جوي تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل مستلزمات طبية وقائية، أرسلتها الدولة المصرية إلى إيطاليا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وتحمل الشحنة التي نقلتها مصر للطيران، علي طائراتها نحو مليون قناع واقي من مصر للجانب الإيطالي للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا وسوف يتم إرسالهم إلى منطقة لومباردي الإيطالية.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


وكانت السلطات المصرية، أعلنت تعليق الطيران إلى المطارات المصرية منذ يوم الخميس الماضي، وحتى أواخر مارس الجاري، باستثناء رحلات الشحن الجوي والطيران الداخلي، وذلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا المستجد.

وصول طائرة مصر للطيران إلى إيطاليا محملة بمساعدات طبية لمواجهة كورونا.. صور
وصول طائرة مصر للطيران إلى إيطاليا محملة بمساعدات طبية لمواجهة كورونا.. صور
وصول طائرة مصر للطيران إلى إيطاليا محملة بمساعدات طبية لمواجهة كورونا.. صور
وصول طائرة مصر للطيران إلى إيطاليا محملة بمساعدات طبية لمواجهة كورونا.. صور
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