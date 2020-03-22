بسبب كورونا.. إياتا يعلن تمديد فترة شهادة تدقيق السلامة لشركات الطيران لمدة 6 أشهر

رحّب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بالإجراءات الذي اتخذها منظمو قطاع النقل الجوي لتوفير المرونة لشركات الطيران والمطارات وأطقم الطيران، على أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقال ألبريتو لوبيز ماير نائب رئيس قسم عمليات السلامة والطيران في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "تمثل السلامة أولوية قصوى في القطاع، وتتمتع معظم الدول بامتلاكها لنظام تراخيص يضمن تأقلم شركات الطيران والموظفين مع كافة التحديات غير المتوقعة ومواجهة التأثيرات الخارجية لها على العمليات والأعمال، ونثّمن في هذه الظروف الصعبة الإجراءات المتخذة من قبل المنظمات والدول لتسهيل المتطلبات التنظيمية وبشكل لا يؤثر على سلامة الرحلات الجوية".

فيما أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن تقدم المساعدات في الحصول على شهادة تدقيق سلامة العمليات "IOSA" لشركات الطيران التي لا يمكن إجرائها بسبب قيود السفر الحالية جراء انتشار فيروس كورونا والتي تمنع المراقبين بزيارة شركات الطيران والتحقق من التوافق مع متطلبات الشهادة.

وأعلن الاتحاد عن تمديد فترة التدقيق لستة أشهر في حال قاموا بإكمال نموذج الاستبيان المرسل لهم خلال مدة أقصاها 60 يومًا خلال فترة التمديد.

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أمثلة الإجراءات المتخذة لتسهيل المتطلبات التنظيمية، والتي تمثلت في النقاط التالية:

· الوكالة الأوروبية لسلامة قطاع النقل الجوي "EASA"، قامت بنشر نماذج يمكن استخدامها من قبل الجهات التنظيمية الحكومية لإخطار الوكالة عن القوانين المرنة التي جرى تطبيقها، إذ يسمح هذا الإجراء بتمديد فترات صلاحية التراخيص والتصديقات والشهادات لأفراد الأطقم الجوية والمدربين والفاحصين وحاملي تراخيص صيانة الطائرات ومراقبي الحركة الجوية بالإضافة إلى تمديد شهادات مراجعة صلاحية الطائرات.

· أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية "GCAA" قرارًا تسمح من خلاله تمديد فترات التراخيص والتصديقات والشهادات لأطقم الطائرة

· أقرّت إدارة الطيران المدني الصينية "CAAC" الحاجة للمرونة لحضور جلسات التدريب واستكمال متطلبات التدريب المتكررة، كما منحت فرصة تمديد فترة الاعتماد لبعض عناصر التدريب المطبقة على الطيارين والمهندسين وطاقم الطائرة

· قامت هيئة الطيران المدني البريطاني بوضع نظام عمل يسمح بتمديد فترة صلاحية متطلبات كابتن الطائرة وطاقم الطيران

· قامت هيئة الطيران المدني المكسيكية "AFAC" بتمديد فترة صلاحية الشهادات لفرق العمل التقنية لمدة ثلاثة أشهر