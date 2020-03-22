سلطة الطيران المدني تختتم دورة منظمات النقل الجوي

اختتمت، في القاهرة، فعاليات دورة تدريبية حول منظمات النقل الجوي، التي نظمتها المنظمة العربية للطيران المدني باستضافة من سلطة الطيران المدني بمصر، خلال الفترة من 15-19 مارس 2020.





حضر اختتام الدورة المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، الذي وجه الشكر للمنظمة العربية للطيران على تنظيمها لهذه الدورة فى مصر، فى إطار التعاون المستمر والبناء بين المنظمة العربية للطيران المدني وسلطة الطيران المدنى فى مصر، متمنيا التوفيق لجميع الأطر المشاركة.







تجدر الإشارة إلى أن محاضرات الدورة ألقاها الدكتور عصام عبد المعبود أستاذ القانون الدولى، واستهدفت تزويد المشاركين بالاتفاقيات المنشئة للمنظمات الدولية والإقليمية وأساليب العمل فيها.