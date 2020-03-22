AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لوقف زحف كورونا.. استدعاء الجيش البريطاني لتوصيل الغذاء لـ 1.5 مليون معزول

الأحد 22/مارس/2020 - 11:48 ص
الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
Advertisements
على صالح
استدعت السلطات في المملكة المتحدة الجيش البريطاني للمساعدة في توصيل المواد الغذائية إلى منازل المواطنين بعد أن تم ابقاء نحو 1.5 مليون شخص في منازلهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، وفقا لـ ديلي ميل، إن الأطباء العامين كانوا يكتبون لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا، ويخبرونهم بعدم الخروج للتسوق لشراء الطعام أو الحصول على الأدوية.

وبدلًا من ذلك، سيُطلب منهم الاعتماد على افراد العائلة والمشاركين الآخرين لجلب الإمدادات لهم، بالاضافة الى جنود القوات المسلحة ومحلات السوبر ماركت بتنسيق مع وزارة الصحة لإحضار العناصر إلى أولئك المعزولين تمامًا بمفردهم.


وقال جينريك لقناة سكاي نيوز "ريدج" البريطانية اليوم الأحد إن الحكومة لم تستبعد إغلاقًا كاملًا للبلاد إذا استمر الناس في تجاهل المناشدات بـ العزل الاجتماعي والابتعاد عن بعضهم البعض، وسط حشود ضخمة لازالوا موجودين على الشواطئ والمتنزهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لفشلهم في تحقيق مبيعات.. مسئولون بشركة يزحفون على الأرض.. فيديو

ارتفاع كبير في عدد ضحايا كورونا في الكويت.. والصحة تكشف آخر التطورات

هكذا تعاملت إسرائيل مع فرز أصوات 4500 حالة اشتباه كورونا فى انتخابات الكنيست

كورونا يضرب الرؤساء والوزراء.. 16 مسئولا دوليا مصاب بالفيروس القاتل

الشرطة الإسبانية تطارد الناس في الشوارع بسبب كورونا.. السجن أو 25 ألف إسترليني.. فيديو

اسرائيل وكورونا..هل تنجح الفحوصات في تقليل تفشي المرض

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تحذير شديد اللهجة من ماكرون لـ بريطانيا

شاهد.. مها أحمد تحذر من الخروج إلى الشارع

مين اللي في البيت؟ زحام شديد في مترو الأنفاق بالساعات الأولى من الصباح.. صور

أول تعليق من عماد متعب بشأن رحيل حسام عاشور عن الأهلي

جلسة طارئة بين محمود الخطيب وحسام عاشور فى الأهلي

أصيب أثناء فحص المرضى .. تفاصيل رحلة علاج طبيب مصري قهر كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور