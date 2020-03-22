لوقف زحف كورونا.. استدعاء الجيش البريطاني لتوصيل الغذاء لـ 1.5 مليون معزول

استدعت السلطات في المملكة المتحدة الجيش البريطاني للمساعدة في توصيل المواد الغذائية إلى منازل المواطنين بعد أن تم ابقاء نحو 1.5 مليون شخص في منازلهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.





وقال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، وفقا لـ ديلي ميل، إن الأطباء العامين كانوا يكتبون لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا، ويخبرونهم بعدم الخروج للتسوق لشراء الطعام أو الحصول على الأدوية.





وبدلًا من ذلك، سيُطلب منهم الاعتماد على افراد العائلة والمشاركين الآخرين لجلب الإمدادات لهم، بالاضافة الى جنود القوات المسلحة ومحلات السوبر ماركت بتنسيق مع وزارة الصحة لإحضار العناصر إلى أولئك المعزولين تمامًا بمفردهم.







