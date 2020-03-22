وقف الصحف الورقية.. حزمة قرارات صارمة من سلطنة عمان لمنع تفشي كورونا

أصدرت سلطنة عمان اليوم، الأحد، حزمة من القرارات الجديدة في إطار منع تفشي فيروس كورونا.





وقررت اللجنة العمانية العليا للتعامل مع فيروس كورونا " كوفيد19"، منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.





كما أعلنت السلطنة وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها؛ ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة؛ بحسب "العربية".





وقررت أيضا اغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.





وعلاوة على ذلك؛ فقد أمرت اللجنة بتقليص عدد الموظفين في مقرات العمل بما لا يزيد على 30% لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.





وحثت اللجنة القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بُعد، وتقليل تجمعات العُمّال والموظفين أثناء العمل.





كما طلبت من المؤسسات التجارية والأفراد على الحدّ من التعامل بالأوراق النقدية.