أول تعليق من مروان فيلايني بعد إصابته بفيروس كورونا

شاندوجون الصيني،





وكان نادي نادي شاندوجون الصيني، أعلن، أمس، السبت، عن إصابة البلجيكي مروان فلايني نجم الفريق، بـ فيروس كورون.









وكتب مروان فيلايني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" أصدقائي الأعزاء، لقد أظهرت الفحوصات الطبية، إصابتي بفيروس كورونا".









وأضاف:" أشكر الجماهير والجهاز الطبي والجماهير على اهتمامهم بأمري، وحرصهم على متابعة حالتي".









وتابع:" سأخضع للعلاج خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة سريعا إلى لعب كرة القدم".