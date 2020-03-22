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رياضة

نجم الزمالك السابق يتبرع ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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ريهام بكير
في اتصال هاتفى جرى بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع الكابتن أحمد رمزى نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق والمقيم حاليًا بدولة الكويت. 

صرح أحمد رمزى لوزير الرياضة أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا فقد قرر أن يتبرع بكافة ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا بصندوق تحيا مصر.


ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى لكابتن مصر ونادى الزمالك السابق أنه فخور للغاية بتلك الخطوة مثمنًا حسه الوطنى ودوره المجتمعى المتميز مع العديد من زملائه الرياضيين الذى تسابقوا خلال الآونة الأخيرة في تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لوطنهم في إشارة إلى أن حالة التكاتف المجتمعى التي تشهدها مصر تمثل انعكاسًا طبيعيًا للدور الذى تقوم به القيادة السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصرى في شتي المجالات وخاصة في مواجهة التحديات وهو الأمر الذى انعكس على أداء الحكومة المصرية في تعاملها مع مختلف الملفات.



هذا وقد بعث وزير الشباب والرياضة خطابات شكر وتقدير للعديد ممن أعلنوا عن مشاركتهم في الحملات المجتمعية المعنية برعاية الأسر المصرية الأكثر احتياجًا ومنهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وكابتن أحمد ناجى، وكابتن أحمد حسن، وكابتن محمود فايز والعديد من رياضيى مصر.



 أكد صبحى أن رياضيى مصر أثبتوا أنهم على قدر المسئولية وعلى وعي كامل بكافة التحديات التي يخوضها الوطن وهم بذلك جزء اصيل من تلك الجهود المتكاملة التي يبذلها المجتمع المصرى بكافة مفرداته ومؤسساته وخاصة الرياضية منها إيمانًا منهم بالقيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وما تبذله الحكومة المصرية من جهود متكاملة للعبور بمصر من تلك الأزمة العالمية إلى بر الأمان.



هذا وقد أعلن مجلس الوزراء عن فتح حساب بصندوق تحيا مصر في كافة البنوك المصرية على حساب 037037 لمواجهة الأزمات والكوارث .
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