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شاب إيطالى ينتقم من فيروس كورونا بهذه الطريقة.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 03:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
وجه الإعلامى طارق علام، نصائح للمواطنين بالالتزام بالمنزل، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها، مطالبا إياهم بالبقاء فى منازلهم للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا.

وعرض الإعلامى طارق علام، في حلقته الثانية من برنامجه عبر قناته بموقع "يوتيوب"، مقطع فيديو لشاب يلقى نفسه من أعلى برج فى إيطاليا بعد أن تسبب فيروس كورونا في وفاة جميع أفراد عائلته.

يذكر أن رئيس وزراء إيطاليا جيوزيبي كونتي اتخذ قرارا عاجلا اليوم، الأحد، بشأن تفشي فيروس كورونا، وقررت إيطاليا إغلاق جميع المصانع باستثناء الضرورية منها للحياة، وتم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في عموم البلاد لتفادي خطر أكبر وللتمكن من العودة للحياة الطبيعية.

وأعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 793 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر قفزة لمعدل الوفيات خلال يوم واحد بالبلاد منذ تفشي الوباء فيها، بإجمالي الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا بلغ 4825 حالة.
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