زراعة المنيا خطة حديثة لتوفير 25% من استهلاك مياه الري وتقليل التكاليف

أ علن المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا إن المديرية بدأت فى تنفيذ خطة زراعية حديثة وهى الحقول الإرشادية والتى يتم زراعتها على مصاطب حيث تعمل على ترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف، موضحا بدء الزراعة بالتعاون مع المزارعين من بداية هذا العام ومن المتوقع ان تحقق نتائج مبهرة فقد يصل الفدان إلى 28 أردبا.





وأوضح انه تمت زراعة 167 فدان حقل إرشادي يتبع الحملة القومية للنهوض بالمحصول القمح و300 فدان حقول ارشادية تابعة لمشروع ترشيد استهلاك المياه

مشيرا الى أن مثل تلك الزراعات تعمل على ترشيد استهلاك المياه بنسبة 25 %، هذا ويتم استخدام الآلات الحديثة زراعة الحقول الارشادية، ولفت أن أهم المراكز التى تقوم بتلك الزراعات مغاغة وتزرع 5 تجمعات كل تجميعه 10 أفدنة وبنى مزار 14 تجميعة وأبوقرقاص والمنيا 3 تجمعات حقول إرشادية .



وأوضح زراعة 249 ألف فدان بزيادة حوالى 20 ألف فدان عن العام الماضى، وأشار هناك استعدادات كبيرة لاستقبال محصول القمح فى موسم الحصاد ودور مديرية الزراعة يعد وسيطا بين المزارع والصوامع والبنوك لتلبية احتياجات المزارعين وتخفيف مشكلاتهم وأهمها توفير الخيش.

أكد وكيل وزارة الزراعة أن محصول القمح لم يتأثر كثيرا بسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تبين خلال المرور على الزراعات أن المراكز الجنوبية في جالة جيدة ونسبة رقاد القمح لم تتجاوز 2 – 3%، بينما وصلت فى المراكز الشمالية من 10 – 15% لافتًا إلى أن جميع المحاصيل الشتوية بجالة ممتازة.



وأشار عبد العاطي صديق، إلى أن مديرية الزراعة نفذت خطة شاملة وغرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، خاصة أننا مقبلون على موسم حصاد القمح ونتوقع هذا العام زيادة فى إنتاجية الفدان إلى 25 أردبا للفدان الواحد

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