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أخبار البلد

جولة تفقدية بـ"مستشفيات صيدناوى والبعوث "للاطمئنان على تطبيق مكافحة العدوى"

الأحد 22/مارس/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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محمد غالي

قام  الدكتور عماد كاظم , رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بزيارة تفقدية لمستشفى صيدناوى, وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على إتباع إجراءات مكافحة العدوى. 

ورافقه الدكتور علي محروس , مدير عام إدارة التخطيط والدكتور خالد موافى , أمين عام الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للرعاية العلاجية , ورئيس وحدة الاتصال السياسى برئاسة الهيئة.


وشملت الجولة  تفقد "مستشفى البعوث" , وشدد رئيس الهيئة , على ضرورة اتباع إجراءات مكافحة العدوى ورفع النفايات.

وتأتى الجولة ضمن  سلسلة من الجولات  التى يقوم بها رئيس الهيئة  للمستشفيات بهدف الاطمئنان على جاهزية المستشفيات لاتباع إجراءات مكافحة العدوى.
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