جولة تفقدية بـ"مستشفيات صيدناوى والبعوث "للاطمئنان على تطبيق مكافحة العدوى"





قام الدكتور عماد كاظم , رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بزيارة تفقدية لمستشفى صيدناوى, وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على إتباع إجراءات مكافحة العدوى.





ورافقه الدكتور علي محروس , مدير عام إدارة التخطيط والدكتور خالد موافى , أمين عام الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للرعاية العلاجية , ورئيس وحدة الاتصال السياسى برئاسة الهيئة.









وشملت الجولة تفقد "مستشفى البعوث" , وشدد رئيس الهيئة , على ضرورة اتباع إجراءات مكافحة العدوى ورفع النفايات.



