بسبب كورونا.. وكيل أوقاف القليوبية: تقرير يومي عن التزام المساجد بمنع الصلاة

عقد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اجتماعا بأعضاء المتابعة بحضور مدير الدعوة ومدير المتابعة.





وتضمن الاجتماع التأكيد على أن صرف بدلات الأئمة متوقف على تنفيذ الإمام متابعة مسجده والمساجد والزوايا المحيطة به بشأن غلق المساجد والزوايا ورفع الآذان بالمساجد دون الزوايا ويسجل ذلك كتابة بدفتر مسجده.





وقال وكيل وزارة الأوقاف أن الاجتماع تضمن التأكيد على خصم جميع بدلات الإمام من دروس وقوافل وبدل صعود منبر عند إخلاله بهذا التكليف كما أنه تم التأكيد على أنه ينطبق ما سبق بالنسبة للإمام علي مدير الإدارة والمفتشين والتأكيد على عدم فتح أي مسجد لصلاة الجنازة ولا غيرها حيث أن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين وتصلى الجنازة بالخلاء خوفا من التكدس وتقارب الناس ونقل العدوى.





وأشار أبو السعود إلى أنه تم التأكيد على إرسال تقرير يومي من كل إدارة بنسبة تنفيذ التعليمات والمخالفات إن وجدت والتأكيد وبكل حزم على النظافة وتطهير المسجد حتى وهو مغلق وعند وجود خلل بالنظافة وما تم ذكره ستصل العقوبة لإنهاء خدمة المخالف .





كما أنه على عامل المسجد وإشراف الإمام ومتابعته تشغيل لمبة واحدة وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء وضرورة ترشيد الاستهلاك داخل المسجد مع متابعة هذا الأمر بكل دقة.





وأهاب وكيل وزارة الأوقاف بالجميع تحمل مسؤولياته فى ظل الظروف المحيطة موضحا أن المتخاذل عن عمله خائن لوطنه ودينه.