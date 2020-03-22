سعد سمير يوجه رسالة لـ شريف إكرامي لهذا السبب

وجه سعد سمير مدافع الأهلي رسالة إلى زميله في الفريق شريف إكرامي، بعد قرار لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي الموافقة على رغبة إكرامي بإنهاء مشواره مع الفريق.









وكتب سمير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام:" علي مدار 11 عاما تزاملت معك في الفريق الأول في النادي الأهلي لم أرَ منك إلا كل حب وخير وإخلاص للنادي ولزملائك دايما ليك نظرة مختلفة للأمور ودايما كنت من الناس القريبة مني بشكل شخصي استفدنا منك كتير ورجعنالك في حاجات كتير وكنت دايما خير داعم وخير صديق".









وأضاف:" أكيد عارف مدي حبنا ليك واحترامنا في نفس الوقت لكن كلنا عارفين انك مش بتاخد قرار الا لما بتكون مفكر فيه كويس اوي وبعناية شديدة".





وأتم:" هتوحشنا جدا وهنخسر ضلع مهم من ضلوع الفرقة الكبار والقدام اللي دايما من الناس اللي كانت بترسخ مفاهيم وثوابت اتربوا عليها وانتقلت لأجيال كتير لكن كل التوفيق والاحترام لواحد من أهم اللاعيبة والعقليات والكوادر في الفترة القادمة".



