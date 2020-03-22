ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 281

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها إلى 281 شخصًا.





قالت وزارة الصحة البريطانية في بيان نشرته شبكة "بي.بي.سي" البريطانية: "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 5684 مقابل 5018 أمس السبت".





وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تفصلها 3 أسابيع بحد أقصى من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.



