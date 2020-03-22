ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 281

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها إلى 281 شخصًا.
قالت وزارة الصحة البريطانية في بيان نشرته شبكة "بي.بي.سي" البريطانية: "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 5684 مقابل 5018 أمس السبت".
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تفصلها 3 أسابيع بحد أقصى من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.