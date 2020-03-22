هل يكفي الحجر الصحي للقضاء على فيروس كورونا ووقف انتشاره؟

الحجر الصحي هو حالة أو مكان عزل لشخص أو حيوان قد يكون على اتصال بأمراض معدية، و تقلل فترة العزلة من احتمالية انتقال الشخص أو الحيوان إلى الآخرين.









كما ان الحجر الصحي غير مخصص للمرضى فقط، يمكن للأشخاص الذين يبدون أصحاء أن ينقلوا أحد مسببات الأمراض دون أن يعرفوا أبدًا أنهم حاملون ، ولهذا السبب قد يظل المسافرون الذين يبدون أصحاء في الحجر الصحي ، اعتمادًا على المكان الذي يزورونه.





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وأِشار موقع livescience وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أن الحجر الصحي وحده لا يكفي في القضاء على فيروس كورونا ، فبالرغم من الحجر الصحي العام إلا أن هناك إصابات تزداد في العالم بالإصابة بالفيروس التاجي.



