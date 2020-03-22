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مرأة

هل يكفي الحجر الصحي للقضاء على فيروس كورونا ووقف انتشاره؟

الأحد 22/مارس/2020 - 07:27 م
حجر صحي
حجر صحي
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حياة عبد العزيز
الحجر الصحي هو حالة أو مكان عزل لشخص أو حيوان قد يكون على اتصال بأمراض معدية، و تقلل فترة العزلة من احتمالية انتقال الشخص أو الحيوان إلى الآخرين. 

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، اتجهت لتطبيق الحجر الصحي لحماية الأشخاص الأصحاء، ومعالجة المرضى الذين تعرضوا للإصابة بـ فيروس كورونا.

كما ان الحجر الصحي غير مخصص للمرضى فقط، يمكن للأشخاص الذين يبدون أصحاء أن ينقلوا أحد مسببات الأمراض دون أن يعرفوا أبدًا أنهم حاملون ، ولهذا السبب قد يظل المسافرون الذين يبدون أصحاء في الحجر الصحي ، اعتمادًا على المكان الذي يزورونه. 

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وأِشار موقع livescience وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أن الحجر الصحي وحده لا يكفي في القضاء على فيروس كورونا، فبالرغم من الحجر الصحي العام إلا أن هناك إصابات تزداد في العالم بالإصابة بالفيروس التاجي.

قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إن فرض العزل الصحي وحده ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
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