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تكنولوجيا

كم يدفع الأمريكيون سنويا على تطبيقات ألعاب أيفون

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:20 ص
كم يدفع الأمريكيون
كم يدفع الأمريكيون سنويا على تطبيقات ألعاب أيفون
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ندى على
ذكر تقرير من شركة Sensor Tower أن مستخدمى هواتف الأيفون في الولايات المتحدة، أنفقوا حوالى 100 دولار في المتوسط، لكل مستخدم، أى ما يعادل حوالى 1.565 جنيه مصرى، على التطبيقات في عام 2019، مقابل 54 دولارا على الألعاب، في العام الماضى، وذلك بزيادة قدرها 27 % عن عام 2018. 

وتعد أكثر التطبيقات التى أنفقها الأمريكيون بعد تطبيقات الألعاب وتحديثاتها، تطبيقات الصور ومقاطع الفيديو، وهي فئة التطبيقات الأكثر نموًا في عام 2019. 
 
ويوضح التقرير أن هناك تنامى كبير في اتجاه مستخدمى أيفون في الدفع مقابل الحصول على ألعاب أو تطبيقات معينة، ومن ضمن أكثر الاشتراكات التى قام الأمريكيون بالدفع عليها في العام الماضى هى YouTube Premium. 

وتكشف عمليات تركيز مطوري الألعاب والنمو الكبير في إصدار تحديثاتها، إلى استعداد الكثيرين من مستخدمى هواتف أيفون بالدفع على تطبيقات الألعاب. 

وكانت لعبة Minecraft هي اللعبة الأكثر مبيعًا بأجر في عام 2018، وكان حينها المستخدم الواحد من مستخدمى أيفون ينفق 44 دولارًا أمريكيًا على الألعاب، وفي عام 2015، كان متوسط الإنفاق على الألعاب 23 دولارًا لكل مستخدم من مستخدمي أيفون


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