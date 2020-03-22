تدعي عملها بالسفارة .. سفارتنا بإيطاليا تنفي إصابة مصرية بكورونا

نفت سفارة مصر بروما، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة مواطنة تدعي "ورد محمد أحمد حسن"، بفيروس كورونا واحتجازها بإحدى المستشفيات بالعاصمة الإيطالية والتي تشير علي صفحتها الشخصية بأنها تعمل في السفارة المصرية في إيطاليا.





وأكدت السفارة - فى بيان صحفى اليوم الأحد- أن المذكورة ليست من ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا، أو أي من مكاتبها الفنية.



