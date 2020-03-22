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أخبار البلد

تدعي عملها بالسفارة .. سفارتنا بإيطاليا تنفي إصابة مصرية بكورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:04 م
كورونا
كورونا
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أ ش أ
نفت سفارة مصر بروما، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة مواطنة تدعي "ورد محمد أحمد حسن"، بفيروس كورونا واحتجازها بإحدى المستشفيات بالعاصمة الإيطالية والتي تشير علي صفحتها الشخصية بأنها تعمل في السفارة المصرية في إيطاليا.

وأكدت السفارة - فى بيان صحفى اليوم الأحد- أن المذكورة ليست من ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا، أو أي من مكاتبها الفنية.

وأضافت أنها توالي المتابعة مع الجهات الإيطالية المعنية للوقوف على حقيقة ما تم نشره من قبل المذكورة، في ضوء تعذر التواصل مع المواطنة من خلال أرقام الهواتف المرفقة طي منشورها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
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