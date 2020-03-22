AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بسبب كورونا .. منع الزيارات في مستشفى الأزهر التخصصي وتعليق العمل به .. تفاصيل

الأحد 22/مارس/2020 - 09:52 م
حجر صحي
حجر صحي
Advertisements
محمد شحتة

أصدر الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي قرارا بمنع الزيارات نهائيا وتعليق العمل بالعيادات التخصصية بالمستشفى.


وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أن القرار نص على استمرار العمل بأقسام المعمل والأشعة والغسيل الكلوي والعمليات والأسنان والعلاج الطبيعي لعلاج حالات الطوارئ والعمليات والرعايات والقسم الداخلي بالمستشفى.


وتضمن القرار استمرار العمل باستقبال حالات الطوارئ بالمستشفى مع المحافظة على نسبة (٥٠٪؜) من الأسرة خالية تحسبًا لأي مستجدات وطبقًا لتوصيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.


ونص على استمرار تعليق العمل باللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقا لتعليمات اللجنة الطبية حتى إشعار آخر.


ياتي هذا في إطار الحرص التام والمتابعة الدائمة والمستمرة لمجريات الأحداث بشأن مواجهة فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذتها جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، للحفاظ علي سلامة الجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي عقب مشاركته بمؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"

رئيس جامعة الأزهر يتابع غرفة عمليات قطاع المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مدينة الطلاب والمستشفيات.. ويشكر العاملين على جهودهم

بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر

تعليق العمل باللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

ترشيحاتنا

مقدمة نارية.. خالد أبو بكر يعلق على إشادة الرئيس بـ الإعلام.. ويوجه رسالته لـ «إخونا البعدة»

14 قرارا اقتصاديا أعلنها الرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات

السيسي يطالب المواطنين بالالتزام وتحمل المسئولية خلال الاسبوعين المقبلين لمواجهة كورونا

عاجل .. وضع أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بسبب كورونا

مجدي عبد الغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي وينتقد التجديد لـ الحاوي

الدفن بأكياس عازلة.. ماذا يحدث في جثث مصابي كورونا بعد الوفاة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب بسرطان الثدي والبروستاتا.. مخاطر كبيرة للإفراط في استخدام معقم اليدين.. تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز