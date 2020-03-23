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ثقافة

قصة كتاب.. «الحكايات الشعبية حول العالم» عوالم زاخرة بالخيال

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
الحكاية الشعبية هي تلك الحكاية التي تناقلها الناس عن طريق الرواية الشفوية منذ القدم، ويلعب الخيال الشعبي دور كبير في صياغتها، وفي تأطير بعض الأحداث التاريخية والشخصيات، بالمبالغة والغرائيبية، وتأتي الحكاية الخرافية في الإطار نفسه، وإن تميزت عن الحكاية الشعبية بأن أبطالها هم من البشر أو الجن، بينما تقف الحكاية الشعبية عند حدود الحياة اليومية والأمور الدنيوية العادية، وفي هذا الاطار نستعرض قصة كتاب.
 
"الحكايات الشعبية حول العالم..الحكايات الشعبية فى آسيا"، تقديم وترجمة عبد الرحمن الخميسى، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة الألف كتاب في عام 2014 .

يضم هذا الجزء حكايات شعبية من روسيا، بيلاروسيا، أوكرانيا، الشيشان، بلاد التتر، بشكيريا، جورجيا أبخازيا، أرمينيا، إنجوشيا، وحكايات شعبية كردية وغجرية.

ونقرأ فى تلك الحكايات عن عوالم زاخرة بالخيال الجامح، فيمكننا أن نرتحل من خلال هذا الكتاب إلى البلاد القابعة تحت الأرض، ونغوص إلى الممالك الواقعة فى قلب البحار، ونلمس بأيدينا النجوم المتلألئة فى أعالى السماء.

كما تفيض الحكايات الشعبية بمختلف الأحداث والشخصيات من قصص البطولات إلى ملاحم الحب والعشق، والحكم والمواعظ، ومن هذه الحكايات على سبيل المثال الضفدعة الأميرة، التفاح السحرى وماء الحياة، إيفان والذئب الرمادى، البجعة ومالك الحزين، عروس الثلج، الرجل والشيطان، وغيرها العديد من الحكايات المختلفة.
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