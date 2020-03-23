AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم لـ المصريين: اصبروا علينا.. نحاول ايجاد حلول لكل المشاكل في أصعب وقت

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:17 ص
العملية التعليمية
العملية التعليمية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تعلن عن كيفية أداء الامتحانات بالنسبة لطلاب التعليم الفني الدارسين بسنوات النقل في المدارس الثانوية الفنية قريبا

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لإمتحانات الشهادات العامة (الثانوية العامة – الدبلومات الفنية) ، فسوف تعقد في مواعيدها وفق جداول الامتحانات المعتمدة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن لجان امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية ، ستحظى بعمليات تأمين و تعقيم خاصة جدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة والقوات المسلحة ، مؤكدًا أنه سيتم توفير التأمين اللازم قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم مراعاة عمل مسافات واسعة جدا بين الطلبة داخل هذه اللجان ، بحيث نضمن "أن الامتحانات دي تعدي على خير".

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك أجهزة كثيرة في الدولة ستتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واسعة ومعقمة وتحت إشراف وزارة الصحة.. وزير التعليم: نظام جديد في لجان الامتحانات هذا العام بسبب كورونا

ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية بعد اعتمادها من وزير التعليم.. صور

أولياء أمور يطلقون هاشتاج إلغاء الترم الثاني.. طارق شوقي: التعلم عن بعد يحمي 22 مليون طالب من شبح كورونا .. وسأحسم مصير امتحانات النقل وانتظروا قرارات مطمئنة مساء اليوم

وزير التعليم : نتعاون مع القوات المسلحة و الصحة لتأمين وتعقيم لجان امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية

5 معلومات تحسم مصير طلاب الإعدادية مع وجود شبح كورونا

التعليم تلزم طلاب الشهادات العامة بمواعيدهم الامتحانية رغم انتشار كورونا.. أجهزة الدولة تسيطر على لجان الامتحانات لتعقيمها وتأمينها.. ومسافات واسعة بين الممتحنين منعا لانتشار الفيروس

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ملك السعودية: حظر التجول 11 ساعة لمدة 21 يوما لمواجهة كورونا

وداع خاص من وليد سليمان لـ شريف إكرامي وحسام عاشور.. شاهد

زيادة بطاقات التموين لـ 100 جنيه.. مفاجأة برلمانية لمواجهة أزمة كورونا

الهجرة تزف بشرى للمصريين العالقين فى الخارج ويريدون العودة

لبنى عبدالعزيز: رشدي أباظة معبود النساء وعبد الحليم كان يغني لي دائما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس