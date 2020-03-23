وزير التعليم لـ المصريين: اصبروا علينا.. نحاول ايجاد حلول لكل المشاكل في أصعب وقت

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن لجان امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية ، ستحظى بعمليات تأمين و تعقيم خاصة جدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة والقوات المسلحة ، مؤكدًا أنه سيتم توفير التأمين اللازم قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم مراعاة عمل مسافات واسعة جدا بين الطلبة داخل هذه اللجان ، بحيث نضمن "أن الامتحانات دي تعدي على خير".



