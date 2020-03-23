وزير التعليم لـ المصريين: اصبروا علينا.. نحاول ايجاد حلول لكل المشاكل في أصعب وقت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تعلن عن كيفية أداء الامتحانات بالنسبة لطلاب التعليم الفني الدارسين بسنوات النقل في المدارس الثانوية الفنية قريبا
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لإمتحانات الشهادات العامة (الثانوية العامة – الدبلومات الفنية) ، فسوف تعقد في مواعيدها وفق جداول الامتحانات المعتمدة.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن لجان امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية ، ستحظى بعمليات تأمين و تعقيم خاصة جدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة والقوات المسلحة ، مؤكدًا أنه سيتم توفير التأمين اللازم قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم مراعاة عمل مسافات واسعة جدا بين الطلبة داخل هذه اللجان ، بحيث نضمن "أن الامتحانات دي تعدي على خير".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك أجهزة كثيرة في الدولة ستتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.