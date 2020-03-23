برلماني: مؤسسات الدولة قامت بالواجب وعلى الشعب التزام المسئولية

قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يكشف انه يحاول التخفيف عن جميع الشعب وفي مقدمتها الفلاح خاصة في ظل الازمة التي يمر بها العالم بوجه عام و مصر بشكل خاص.





وأكد "ملك" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تؤكد موقفة النبيل أمام الجماهير وشعورة بنبض المواطن البسيط وظهر ذلك جليًا خلال الازمة وقبلها في أتخاذه عدد كبير من الاجراءات التي تصب في صالح المواطن فضلا عن تخفيف الاعباء عن المتعثرين والفئات الضعيفة، مضيفا " الإجراءات التي تتخذها الحكومة تستحق الانحناء أمامها وعلى الشعب ان يستمع للنصيحة".

أشار عضو مجلس النواب الي ان تخفيف الاعباء الضريبية عن المواطنين امر إيجابي، مشيرا الى أن الرئيس وجه رسالة ليطمئن الجماهير بالتأكيد على انه لا مشكلة في السلع التي يحتاجها المواطنين ووتابع حديثة " الحل الزم بيتك لحماية النفس و البلد و الاسرة حتى تتحسن الأمور".





وأكمل النائب : " كافة مؤسسات الدولة قامت بالواجب بشكل يفوق قدرتها و على الشعب ان يلتزم و ان يستشعر المسئولية للحفاظ على النفس و العائلة مستطردا " الارقام في الدول المتقدمة مخيفة".





يأتى ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة رسائل للمصريين خلال لقائه عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية أبرزها :





- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم.

- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى.

- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين

- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى.

- كل الشكر للأطباء لخوضهم حربًا كبرى هم أبطالها .