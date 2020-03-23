محمد النني ممنوع من السفر خارج تركيا بعد دخوله الحجر الصحي مع بشكتاش

أعلن نادي بشكتاش التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، خضوع جميع لاعبيه الأجانب للحجر الصحي، بعد تفشي فيروس كورونا.
وأوضح أحمد نور شيبي رئيس النادي أنه لن يتم السماح للاعبي كرة القدم الأجانب بمغادرة البلاد نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحائه.
وكان الاتحاد التركي، أعلن الأسبوع الماضي، إيقاف مسابقة الدوري التركي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا، المسئولين عن الكرة ، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه، ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.