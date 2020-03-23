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توك شو

جهود متواصلة في مدريد لمكافحة كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:46 ص
طقوس كورونا في مدريد
طقوس كورونا في مدريد
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البهي عمرو

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو من العاصمة الإسبانية مدريد يظهر العاملين في الطب والشرطة والطوارئ بمدريد يصفقون ويشكرون بعضهم بعضا على عملهم الدؤوب في مواجهة "كورونا".


وفى سياق آخر نشرت الصفحة الرسمية لفريق كرة القدم "ريال مدريد" عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة لـ لورنزو سانز رئيس النادى السابق بعد وفاته مصابا بفيروس كورونا. 

وعلقت على الصورة: "يرغب رئيس النادي ومجلس الإدارة في التعبير عن أسفهم العميق لوفاة لورنزو سانز، الذي كان رئيسا لنادي ريال مدريد من 1995 إلى 2000".

يرغب النادي في نقل تعازيه لزوجته ماري لوز وأولاده لورينزو وفرانسيسكو وفرناندو وماريا لوز (مالولا) وديانا ، وكذلك عائلته وأصدقائه. ويتشارك جميع المدريديستا تعازينا.

مع لورينزو سانز كرئيس لريال مدريد ، فاز النادي بـ 7 ألقاب: كأسان أوروبيان وكأس إنتركونتيننتال، لقب الدوري، كأس السوبر الإسباني، لقب دوري كرة السلة وكأس سابورتا. 
 
يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يخضع جميع أفراده للعزل الصحي لمدة أسبوعين، بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

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