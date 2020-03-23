AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سعد الصغير لـ لطفي لبيب: وش السعد عليا في كل فيلم وكل مسلسل

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:02 ص
سعد الصغير
سعد الصغير
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان سعد الصغير عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات الصور "إنستجرام" صورة جديدة لة بصحبة الفنان القدير لطفي لبيب من كواليس مسلسل "ولاد إمبابة".


وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا : "وش السعد علي سعد الصغير في كل فيلم وكل مسلسل نبقا معا بعض الراجل الطيب الجميل المحترم الي بحترمو جدا وبحبو من قلبي بجد عمي وحبيبي #لطفي_لبيب ❤️ انتظرونا ان شاء الله في رمضان٢٠٢٠ رمضان يجمعنا في #ولاد_إمبابة".


ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:


انشاء الله تكسرو الدنيا ..... بنحبه اووى ربنا يديلة الصحة ..... صباح الخير على احلى ناس


مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سعد الصغير وأحمد شيبه ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي وفريدة سيف النصر وحسن شاكوش ونادر أبو الليف وريكو وعبد الله مشرف، وشمس، ومراد فكري ومحمود فارس وإسماعيل فرغلي ويسرا المسعودي وبوسي شاهين وتأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي.

من ناحية أخرى شارك سعد الصغير مؤخرًا فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيقونة الكوميديا .. شاهد حمدي الميرغني يوجه رسالة لمحمد سعد

حد جاي سباق على فلوس.. سعد الصغير يشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور له | شاهد

سعد الصغير يكشف أحدث كواليس مسلسل ولاد إمبابة

راندا البحيري أحدث المنضمين لفريق عمل ولاد إمبابة

لطفي لبيب ينضم إلى فريق ولاد إمبابة

انضمام المطرب عمر كمال لمسلسل ولاد إمبابة

ترشيحاتنا

وداعًا كورونا.. إنتاج جهاز جديد يهزم الفيروس التاجي

أخبار الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين .. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. وقف تصوير مسلسلات رمضان

أخبار التوك شو.. ظهور فيروس كورونا في 24 محافظة.. الهجرة تزف بشرى للمصريين العالقين فى الخارج ..الحكومة: ننتظر مبادرات رجال الأعمال لدعم العمالة غير المنتظمة حاليا

شاهد.. محمد رمضان لمتابعيه: الشدة بتظهر الرجال

بالمايوه.. ياسمين الخطيب تشعل إنستجرام بصور من بالي

الصين تكشف عن مفاجأة سارة بشأن أحدث إحصائيات فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظف يدعي إصابته بـ كورونا للحصول على إجازة مدفوعة الأجر.. ماذا كان عقابه؟

حصن نفسك بالسلاح الفتاك ضد كورونا

للكشف عن كورونا.. جمال شعبان يكشف عن تحاليل بديلة لـ pcr