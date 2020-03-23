سعد الصغير لـ لطفي لبيب: وش السعد عليا في كل فيلم وكل مسلسل

نشر الفنان سعد الصغير عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات الصور "إنستجرام" صورة جديدة لة بصحبة الفنان القدير لطفي لبيب من كواليس مسلسل "ولاد إمبابة".
وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا : "وش السعد علي سعد الصغير في كل فيلم وكل مسلسل نبقا معا بعض الراجل الطيب الجميل المحترم الي بحترمو جدا وبحبو من قلبي بجد عمي وحبيبي #لطفي_لبيب ❤️ انتظرونا ان شاء الله في رمضان٢٠٢٠ رمضان يجمعنا في #ولاد_إمبابة".
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
انشاء الله تكسرو الدنيا ..... بنحبه اووى ربنا يديلة الصحة ..... صباح الخير على احلى ناس