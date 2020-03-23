تضليل وأكاذيب.. الخشت يحذر طلاب جامعة القاهرة من الانسياق وراء شائعات فيسبوك

حذر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الطلاب من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي ينشرها البعض، قائلا: "لا توخذ أية تصريحات رسمية إلا من موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت أو من المكتب الاعلامي في صفحته الرسمية الموثقة".





ونشر الخشت الذي نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: "لا توخذ أية تصريحات رسمية إلا من موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت أو من المكتب الاعلامي في صفحته الرسمية الموثقة، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، عن الجامعة".









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وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لا يوجد إلا حساب واحد لرئيس جامعة القاهرة على الفيس بوك، وهو هذا الحساب، وهو موثق رسميا من الفيس بوك بالعلامة الزرقاء وبها علامة صح✔️ بجوار الاسم، وعملية توثيقه تمت بشكل رسمي وحكومي، وكل صفحات الجامعة الرسمية موثقة من الفيس بوك بالعلامة الزرقاء. وبها علامة صح✔️ بجوار الاسم.





وأضاف: " أما غير الموثقة بالعلامة الزرقاء من الفيس بوك فليست صفحات للجامعة، احذروا الحسابات والصفحات الوهمية التي تريد تضليلكم، علما بأنه جار تعقب الصفحات الوهمية بما فيها التي تنتحل اسم الجامعة، بمعرفة السلطات المختصة".