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أخبار البلد

مصر والأمم المتحدة تناقشان سلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم السياحية

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:33 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندراني
استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار ، "منجستاب هايلي"، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، التابع لمنظمة للأمم المتحدة "UNWFP"، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال القطاع السياحي، بحضور محمد بدر المستشار السياسي الأول بروما والمهندسة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان أوجه التعاون المختلفة لضمان صحة وسلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم السياحية في مصر بجميع أنواعها ورفع كفاءة وتطوير نظم تخزين الأغذية والمشروبات، واتباع الطرق المثلي في تخزينها.

كما تم مناقشة أيضا تقديم دورات تدريبية توعوية للعاملين بالقطاع السياحي تتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية و الفندقية.
مصر والأمم المتحدة تناقشان سلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم السياحية
مصر والأمم المتحدة تناقشان سلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم السياحية
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