رسالة طمأنينة من طبيب مصري معافى من كورونا.. شاهد

قال الدكتور أحمد عبد الله أحد الأطباء المتعافين من فيروس كورونا، إنه الٱن بصحة جيدة بعد التعافي، وعاد من مستشفى "أبو خليفة "في الإسماعيلية بالأمس..





وأضاف الدكتور أحمد عبد الله خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن إصابته جاءت عن طريق تعامله مع حالات مصابة بالفيروس في المستشفى التي يعمل بها.





وأشار إلى أنه تم حجزه بعد إجراء التحاليل والتأكد من إصابته بالفيروس.





وأوضح أن علاجه استمر لمدة ٤ أيام ، وتم إجراء تحاليل بعد ذلك والتأكد من سلبية حمله للفيروس .





وتابع: أن إدارة الحجر الصحي أكدت عليه عدم خروجه من المنزل، وذلك لمدة أسبوع آخر .



