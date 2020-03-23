في عيد ميلاد أحمد رزق.. معلومات لا تعرفها عنه: والده مخرج وعمه صحفي

يحل اليوم 23 مارس ذكرى ميلاد الفنان أحمد رزق الـ 44، ورغم أن أحمد رزق عرف منذ بدايته بالأدوار الكوميدية إلا أنه استطاع أن يثبت للجمهور والنقاد أنه قادر علي تقديم أدوار مختلفة كثيرة.





في هذا التقرير نبرز مجموعة من المعلومات عنه:









- أحمد رزق من مواليد محافظة الإسكندرية من أسرة فنية بسيطة.









- والده المخرج المسرحي عبد المنعم رزق، وعمه عبد الفتاح رزق نائب رئيس تحرير "روزاليوسف" سابقا.









- أول مسرحية شارك فيها أحمد رزق كانت مع والده من خلال مسرحية "عالم تجن الجن" وكان في الخامسة من عمره.









- جاء إلى القاهرة وبدأ حياته الفنية بفيلم ست الستات عام 1998 ثم عمل في أكثر من فيلم وكان "فيلم ثقافي" فاتحة خير عليه فعمل في بطولة فيلم "شرم برم" و"شباب على الهوا" ثم فيلم "مافيا" مع الفنان أحمد السقا، وبعدها فيلم "اوعى وشك"، و"حوش اللي وقع منك" مع الفنانة علا غانم.









أما التليفزيون فقد اشترك أحمد رزق في أكثر من مسلسل تليفزيونى منها "جحا المصري" و"أوراق مصرية" و"سارة" ومؤخرا قام ببطولة مسلسل "بخط الإيد" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



















