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مرأة

امتنعوا عنها فورا.. العلاقة الزوجية تساعد في نقل فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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ريهام قدري
 العديد من التساؤلات بين الازواج عن طبيعة العلاقة الزوجية في ظل الاحتياطات الوقائية من الاصابة بفيروس كورونا المنتشر حول العالم خاصة مع تشديد الدول الاوربية حول ما يمكن أن تفعله العلاقة الزوجية وما يمكن ان يحدث في نشر الفيروس.

يقول غيرش احدي اطباء الولايات المتحدة ان "الجماع نفسه ليس هو ما ينشر الفيروس ولكن الحقيقة  ان الفيروس ينتقل من خلال الاجسام المتقاربة جدًا."

ويضيف ان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اثبتت أن الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض حاليًا يتجنبون أن يكونوا على بعد 6 أقدام (1.83 متر) من بعضهم البعض لتفادي الاصابة  بالفيروس وهو ما لا يمكن حدوثه اثناء الجماع.

ويوضح ان شخصًا ما يمكن أن يكون مصابًا بالفيروس لكنه لا يعاني من أعراض تمامًا وينقله الي زوجته خلال قربهما بالعلاقة الزوجية.
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