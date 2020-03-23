امتنعوا عنها فورا.. العلاقة الزوجية تساعد في نقل فيروس كورونا





يقول غيرش احدي اطباء الولايات المتحدة ان "الجماع نفسه ليس هو ما ينشر الفيروس ولكن الحقيقة ان الفيروس ينتقل من خلال الاجسام المتقاربة جدًا."





ويضيف ان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اثبتت أن الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض حاليًا يتجنبون أن يكونوا على بعد 6 أقدام (1.83 متر) من بعضهم البعض لتفادي الاصابة بالفيروس وهو ما لا يمكن حدوثه اثناء الجماع.



