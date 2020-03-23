لمواجهة كورونا .. محافظ القليوبية يوجه بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك حضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب واللواء أحمد عشماوي مدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارات الصحة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، ومدير المستشفى الجامعي.





ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة .





كما وجه الهجان بضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يوميًا لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.





ووجه المحافظ بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.





وأكد الهجان على ضرورة توفير وتجهيز أماكن عزل مناسبة للمخالطين وإمداد الطاقم الطبي وطواقم التمريض بجهاز PCR، وبالكميات المطلوبة من المطهرات والجوارب والماسكات، وتوفير كميات كبيرة من الكلور والكحول وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة بنها.





وتابع المحافظ مشددًا على دور العمد والمشايخ بالقرى في تفعيل قرارات مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية والقهاوي والكافيتريات والملاعب والنوادي الخاصة في تمام السابعة مساءً لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.





وكذلك ضرورة مساعدة ودعم الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين لمساعدة كبار السن من المرضى بأمراض مزمنة وإيصال الدواء إليهم في المنازل ، ونشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين حول طرق الوقاية والكشف لمواجهة فيروس كورونا المستجد وزيادة الوعي داخل المجتمع.