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اقتصاد

المصرف المتحد: نستهدف زيادة المحفظة الدولية لدعم المشروعات الصغيرة لمعدلات تزيد على 20 %

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يهدف إلى تقديم مزيد من الدعم إلى الاقتصاد القومي خلال الفتره المقبلة، خاصة فى مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنا في نهاية 2019 من الوصول الى 20% ، وهي النسبة المحددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف القاضى إن البنك يهدف خلال الفترة المقبلة الى زيادة المحفظة الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى معدلات أكثر من 20%.


ونوه القاضى إلى أن البنك يساهم في جميع المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي، والتى كان آخرها المشاركة في مبادرة "رواد النيل وسلاسل القيمة"  التي يشترك فيها 12 بنكا من بنوك مصر.

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