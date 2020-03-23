ارتفاع كبير.. إصابات فيروس كورونا في إيران تقفز إلى 23049 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات لديها إلى1812 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته شبكة "تسنيم" الإيرانية: "عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في إيران إلى 23049 شخصًا".

وتعد ايران من أكثر الدول الموبوءة بكورونا في الشرق الأوسط.





ورغم إصابة آلاف الإيرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، أن لدى إيران القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





رأى خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة عيد النوروز، أن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء كورونا "أمر غريب".



