وسط حالة من الذعر بشأن استمرار تفشي كورونا.. بورصات أوروبا تتراجع 4%

كما هبط مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 4.6% ليصل إلى 279 نقطة وتراجع مؤشر البورصة الفرنسية "كاك" بنسبة 3.07% ليصل إلى 3899 نقطة وهبط مؤشر بورصة لندن "فوتسي 100" نحو 4.09% مسجلا 4977 نقطة.





استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع اليوم الاثنين على تراجع بلغت نسبته 4% وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين مدفوعة بحالة من الذعر حيال تزايد أعداد المصابين والوفيات بدول أوروبية، إلى جانب فشل تمرير خطة الدعم المالي الأمريكية لمعالجة أضرار كورونا الاقتصادية.قاد مؤشر البورصة الالمانية "داكس" موجة للتراجعات الحادة بالاسهم الأوروبية بعد انخفاضه 4.5% مسجلا 8548 نقطة, وذلك في أول رد فعل على الاعلان عن وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالحجر الصحي بعد مخالطتها طبيب مصاب بعدوى كورونا.كان المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأحد إن ميركل ستخضع لحجر صحي بعد مخالطة طبيب جاءت نتائج فحوصاته إيجابية لفيروس كورونا.وتعاني دول القارة الأوروبية، التي أضحت بؤرة تفشي فيروس كورونا، بحسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، من التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي المرض وسط تسجيل قفزات في الوفيات في عدد من بلدانها، لا سيما إيطاليا وإسبانيا ليتجاوز عدد المصابين داخل القارة للعجوز 127 ألف إصابة.على صعيد آخر فشل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد في تمرير خطة دعم مالي بقيمة ٢ تريليون دولار لمكافحة أضرار كورونا الاقتصادية بعد معارضة نواب الحزب الديمقراطي الذين اعتبرونها غير كافية لتعويض الأمريكيين المتضررين.