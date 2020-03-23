برلماني: حكومة مدبولي تعاملت باحترافية في مواجهة وباء الكورونا

أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين وقوله بالنص : "لم نخبي عليكم أي شيء يخص فيروس كورونا، وأن هذه الأزمة تعرضت لشائعات مثلها مثل غيرها من الملفات من قبل الذين يشككون فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات".





ووصف " حساسين " في بيان، الاثنين، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد من المرأة المصرية حول مختلف القضايا بأنه حديث واضح وصريح خاصة تأكيده أن هناك محاولات مستمرة للتشكيك فى أزمة فيروس كورونا والأمر لم يقتصر على كورونا ولم يقتصر على الست سنوات الماضية ولكنه مستمر على مدار 80 سنة ماضية.





وأكد النائب أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب تعاملت باحترافية رفيعة المستوى في تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية لمواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بالتفاف الشعب المصرى العظيم حول القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وخلف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الفيروس ودحض وإفساد جميع الشائعات والاكاذيب والسموم التى بثتها الآلة الاعلامية لجماعة الإخوان الارهابية بشأن هذا الملف. ‫