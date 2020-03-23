شاهد.. نجم مسرح مصر يغني لمتابعيه لحثهم على التزام المنازل

شارك الفنان حامد الشراب، نجم مسرح مصر، جمهوره مقطع فيديو جديدا له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر حامد الشراب في الفيديو وهو يرتدي كمامه ويغني بكلمات تحث الناس على التزام منازلهم لحين الانتهاء من فترة انتشار فيروس كورونا، قائلا: "أنا عامل حظر تجول كده من نفسي خلاص ولحد ما تهدى الدنيا هبطل أقابل ناس ده الوضع مش مستحمل عند وتنشيف راس افضلوا في البيت نستحمل بعض وخلينا في الأمان".









وتابع حامد في تعليقه على الفيديو حيث كتب : "الزم بيتك بيتك خلينا نخرج منها في سلام من غير خساير".









الفنان الشاب حامد الشراب، نجم مسرح مصر، أغنيته الجديدة "بلاش تروح"، عبر "يوتيوب".



