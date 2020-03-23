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سيارات

وكيل سيارات يعلن غلق بعض المعارض في مصر بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:58 م
وكيل سيارات يعلن
وكيل سيارات يعلن غلق بعض المعارض في مصر بسبب كورونا
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اشرف عطية

في ظل تزايد اعداد مصابي كورونا في مصر قررت بعض توكيلات السيارات رفع درجة التعقيم داخل فروعها و منافذ بيعها حتي اماكن خدمة العملاء و قررت بعض التوكيلات الاخري منها وكيل سيارات زوتي الصينية و سيارات فيكتوري في مصر اتباع اجراءات اكثر شدة استجابة منها لتوجهات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأعلن الوكيل عن تقليل ساعات العمل في المعارض والفروع الخاصة به بل و مراكز الخدمة ايضا مؤكدًا أن المواعيد الجديدة للعمل ستكون بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتمتد الي الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

واعلن الوكيل قيامه باغلاق معارض علامة هانتنج الصينية في الوقت الحالي الي نهاية الشهر الجاري بالاضافة الي اتباع اجراءات أخري تساعد على مواجهة انتشار الفيروس ومنها تقليل أعداد الموظفين العاملين في الشركة سواء من خلال العمل بالتناوب أو من خلال منح الاجازات للراغبين بأجر خاصة في الأقسام التي لا توجد
حاجة كبيرة لها مثل قسم التعامل مع المرور أو البنوك أو البائعين والمسوقين و السماح لبعض العاملين الذين لا يتطلب وجودهم في الفرع العمل من المنزل . 

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