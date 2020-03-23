السعودية تعلن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، إن عقوبة مخالفي قرار حظر التجول ستبلغ 10 آلاف ريال تتضاعف مع التكرار.





وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار إذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا".





وتابعت: "لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقًا لما تحدده الجهة المختصة".





وفجر اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من يوم الاثنين، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية واس، في الوقت الذي علقت فيه الإمارات كافة الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الإمارات.



