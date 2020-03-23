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اقتصاد

تونس: سنحصل على 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:57 م
صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى
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وكالات
قال وزير المالية التونسي نزار يعيش اليوم الاثنين، إن صندوق النقد الدولي سيصرف 400 مليون دولار لمساعدة بلاده على مواجهة آثار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "يعيش " في تصريحات له وفقا لإذاعة إكسبرس إف.إم أن صرف المبلغ سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار لمساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية هشة للتعامل مع فيروس كورونا؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز الـ15 ألف شخص. 

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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