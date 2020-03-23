AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد شكوى الزمالك.. السيناريو الأسود يلاحق كهربا نجم الأهلى فى الفيفا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:27 م
كهربا
كهربا
Advertisements
عمرو الحلوانى

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات خطيرة بشأن مستقبل محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بسبب شكوى الزمالك ضده فى الاتحاد الدولى للعبة " فيفا ". 


وتقدم الزمالك بشكوى رسمية ضد كهربا واتهم الزمالك لاعب الأهلى الحالى بالهروب من القلعة البيضاء والانتقال إلى الدوري البرتغالي رغم تعاقده الرسمي مع القلعة البيضاء.


واتهم الزمالك أيضا فى شكواه للفيفا الأهلي بتحريض كهربا للسفر إلى الدوري البرتغالي تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .


وطالب الفيفا من كهربا الرد على شكوى الزمالك ضده حتى 2 أبريل كحد أقصى أمام اللاعب محمود كهربا للرد على شكوى الزمالك ضده من أجل اتخاذ قرار رسمى فى هذا الملف .


ومن المقرر أن يجهز كهربا خلال الأيام القليلة المقبلة ملفا كاملا للرد على شكوى الزمالك ضده وتقديمه للفيفا ن وكان اللاعب أكد على عدم قانونية عقده مع الزمالك ورحل عن الفريق الأبيض خلال الصيف الماضي وانتقل إلى الدوري البرتغالي قبل أن يعود خلال الميركاتو الشتوى وينضم للأهلى .


وأصبح اللاعب أمامه سيناريوهان بشأن شكوى الزمالك ضده، السيناريو الأول يتمثل فى ثبوت شكوى الزمالك ضده وهو ما سيعرض اللاعب إلى الإيقاف إلى 6 أشهر كحد أقصى مع توقيع غرامة مالية كبيرة عليه ، السيناريو الثانى هو إثبات كهربا براءته من تهم الزمالك ضده وبالتالى تجنب كافة العقوبات التى يمكن أن توقع عليه .

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

رد الأهلي.. الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في قضيته ضد كهربا

تطور مفاجئ فى أزمة هروب كهربا من الزمالك وانتقاله إلى الأهلي

ترشيحاتنا

ضبط الاخواني شرنوبي بالبحيرة لترويج شائعات عن كورونا على فيسبوك

مرتضى منصور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي وحسام عاشور

قطع المياه عن التجمع الخامس والشويفات الجولف والياسمين.. تفاصيل

بدون رشح أو حمى.. أعراض جديدة دليل على إصابتك بـ فيروس كورونا

شوبير: تأجيل منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وفاة اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم بفيروس كورونا .. والجيش ينعيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يخرق إجراءات الحجر الصحي بسبب "عنزة".. وهكذا كان عقابه

شاب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلبه من هجوم ذئب بري.. شاهد ما حدث

شاهد .. أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى مصر