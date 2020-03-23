بعد شكوى الزمالك.. السيناريو الأسود يلاحق كهربا نجم الأهلى فى الفيفا

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات خطيرة بشأن مستقبل محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بسبب شكوى الزمالك ضده فى الاتحاد الدولى للعبة " فيفا ".



وتقدم الزمالك بشكوى رسمية ضد كهربا واتهم الزمالك لاعب الأهلى الحالى بالهروب من القلعة البيضاء والانتقال إلى الدوري البرتغالي رغم تعاقده الرسمي مع القلعة البيضاء.





واتهم الزمالك أيضا فى شكواه للفيفا الأهلي بتحريض كهربا للسفر إلى الدوري البرتغالي تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .





وطالب الفيفا من كهربا الرد على شكوى الزمالك ضده حتى 2 أبريل كحد أقصى أمام اللاعب محمود كهربا للرد على شكوى الزمالك ضده من أجل اتخاذ قرار رسمى فى هذا الملف .





ومن المقرر أن يجهز كهربا خلال الأيام القليلة المقبلة ملفا كاملا للرد على شكوى الزمالك ضده وتقديمه للفيفا ن وكان اللاعب أكد على عدم قانونية عقده مع الزمالك ورحل عن الفريق الأبيض خلال الصيف الماضي وانتقل إلى الدوري البرتغالي قبل أن يعود خلال الميركاتو الشتوى وينضم للأهلى .



وأصبح اللاعب أمامه سيناريوهان بشأن شكوى الزمالك ضده، السيناريو الأول يتمثل فى ثبوت شكوى الزمالك ضده وهو ما سيعرض اللاعب إلى الإيقاف إلى 6 أشهر كحد أقصى مع توقيع غرامة مالية كبيرة عليه ، السيناريو الثانى هو إثبات كهربا براءته من تهم الزمالك ضده وبالتالى تجنب كافة العقوبات التى يمكن أن توقع عليه .