القاهرة: غلق محال المخالفين لقرارات الحكومة لمدة شهر.. ورفع إشغالات العتبة.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عوض المشرف على إدارة المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، إن الهدف من قرارات رئيس الوزراء هو منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا:" نتابع بشكل يومي غلق المحال التجارية، ويتم فرض عقوبات على المخالفين لقرار الغلق، بالغلق لمدة شهر".
وأضاف إبراهيم عوض في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه تم منع إقامة الأسواق مثل سوق السيارات والجمعة والخميس ومحافظ القاهرة اجرى جولة بمنطقة العتبة لمتابعة إخلاء العتبة من الباعة الجائلين".
وتابع إبراهيم عوض:" تم رفع الباعة الجائلين في العتبة وشارع الازهر ونتابع الامر يوميا وهذا في مصلحة البائع والمترددين على منطقة العتبة ووسط المدينة".
وأكمل إبراهيم عوض:" نتلقى شكاوى من المواطنين على غرفة العمليات والخط الساخن الخاص بالمحافظة بـ تواجد محال لم تلتزم بقرارات الغلق ".
ولفت إبراهيم عوض:" غرفة العمليات تستمر في عملها على مدار الساعة وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة لمصلحة المواطن".