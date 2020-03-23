رئيس فيفا: كورونا أظهر ضعفنا.. ولاعبو كرة القدم يشاركون في مواجهة الفيروس ..فيديو

وجه "جياني انفانتينو"، رئيس الفيفا، التحية إلى كل الأطقم الطبية التي تعمل على مواجهة فيروس كورونا في كل مكان بالعالم.

وأضاف "انفانتينو"، في كلمته بمؤتمر منظمة الصحة العالمية، " يجب أن نظهر القيادة والتضامن في هذه الأيام الصعبة، وكرة القدم تريد أن تساعد العالم للقضاء على فيروس كورونا".





وتابع "لاعبو العالم يشاركون في حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، و أشكر كل لاعبي كرة القدم في العالم الذين يشاركون في تلك الحملة".





وأوضح أن "فرق الفيفا تشمل لاعبي كرة القدم عالميا، وسيتم عمل فيديوهات لنقل رسالة للقضاء على فيروس كورونا في العالم".





واختتم تصريحاته، قائلا " فيروس كورونا أظهر لنا مدى ضعفنا، وكيف أصبح العالم يتعاون لإيجاد حل لتلك الأزمة".



