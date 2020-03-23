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أخبار العالم

تركيا تعلن عن إجراءات طارئة جديدة لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، عن إجراءات ارئة جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

وبحسب "أناضول"، قال قوجه إن السلطات التركية تتصرف بحساسية بالغة حيال سرعة تشخيص وعزل المصابين بفيروس كورونا والبدء بمعالجتهم.

وأضاف:"نريد أن نخرج بأقل الخسائر الممكنة من هذا الوباء الذي يجتاح العالم".

وتابع:" التضامن الذي أظهرناه في مكافحة كورونا يكاد يكون لا مثيل له في العالم".

ووواصل:"سنوظف 32 ألف عامل بقطاع الصحة، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة كورونا".

وأعلنت تركيا اليوم، الاثنين عن وجود أكثر من 11 ألف شخص يخضعون حاليا للحجر الصحي؛ في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





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