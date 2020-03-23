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حوادث

شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:46 م
سوق العتبة
سوق العتبة
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محمد صبرى
رصدت المتابعات الامنية تزايد تردد المواطنين على منطقة سوق العتبة والشوارع المؤدية له نظرًا لتواجد العديد من الباعة الجائلين فى تلك المناطق.

قامت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة بعقد عدة لقاءات مع تجمعات الباعة الجائلين فى تلك المناطق بهدف توعيتهم بخطورة تلك التجمعات التي تسببها تواجد الباعة الجائلين، والذين أعربوا عن تفهمهم لذلك.
   
عقب ذلك تم القيام بحملات بمناطق (ميدان العتبة – منطقة سوق الجوهرى – منطقة رصيف حلاوة – شارع الجيش – شارع البوستة – شارع الأزهر – منطقة بين الصورين) و أسفرت عن رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بتلك المناطق بشكل كامل.

وقد تم تعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الباعة الجائلين بتلك المناطق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" من خلال الحد من تجمعات المواطنين.


شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا
شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا
شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا
شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا
شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا
شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا
شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا
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