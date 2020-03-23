في 6 خطوات.. كيف تحصلين على خصر أنحف ؟

خسارة الوزن من أهم ما يشغل الفتيات ويحاول تجربة أنواع مختلفة من الريجيم لخسارة الوزن والصحوة على خصر أنحف، خاصة الذين يعانون من زيادة الدهون في منطقة البطن .
نصح موقع health24 بـ5 طرق تساعدك على الصحو على خصر أنحف وفقد دهون البطن ، ومنها..
1- تناول نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه بشكل كبير
2- الإكثار من تناول الخيار و الخس والكيوي و البطيخ وغيرها
3- اضافة البروبيوتيك الى نظامك الغذائي وهو يتوفر بنسبة كبيرة في الزبادي
4- تجنبي تناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات و الأطعمة المصنعة
5- الإكثار من تناول الأسماك وخاصة التونة و السالمون
6- قللي الصوديوم وأكثري من المكسرات وخاصة الكاجو و اللوز.