في 6 خطوات.. كيف تحصلين على خصر أنحف ؟





نصح موقع health24 بـ5 طرق تساعدك على الصحو على خصر أنحف وفقد دهون البطن ، ومنها..

1- تناول نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه بشكل كبير 2- الإكثار من تناول الخيار و الخس والكيوي و البطيخ وغيرها 3- اضافة البروبيوتيك الى نظامك الغذائي وهو يتوفر بنسبة كبيرة في الزبادي 4- تجنبي تناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات و الأطعمة المصنعة 5- الإكثار من تناول الأسماك وخاصة التونة و السالمون 6- قللي الصوديوم وأكثري من المكسرات وخاصة الكاجو و اللوز.



خسارة الوزن من أهم ما يشغل الفتيات ويحاول تجربة أنواع مختلفة من الريجيم لخسارة الوزن والصحوة على خصر أنحف، خاصة الذين يعانون من زيادة الدهون في منطقة البطن .