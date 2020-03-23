استمرار تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمعابد في الأقصر.. صور

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة.





يأتى ذلك فى إطار استمرار أعمال التطهير والتعقيم للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر أنه تم الانتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية والتى تضمنت كل من دير الراهبات و دير المحارب ومعبدى حتشبسوت وهابو بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر وكذلك مقر الأمن الوطنى و الشهر العقارى والتضامن الاجتماعي كما تم تطهير عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.



