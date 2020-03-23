AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إجراء سعودي جديد لمواجهة كورونا.. تعرف عليه

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:43 م
إجراء سعودي لمواجهة
إجراء سعودي لمواجهة كورونا
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وقالت في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، إنها ستقدم تمويلا ميسرا بقيمة 13.3 مليار ريال (حوالي 3.54 مليار دولار) لدعم استمرارية أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ووفقا للمركزي السعودي فإن التمويل سيقدم لمدة عام واحد، ويمكن تمديده لعام آخر.


ويأتي التمويل كجزء من برنامج دعم القطاع الخاص، الذي أعلن عنه المركزي في 14 مارس، بقيمة إجمالية 50 مليار ريال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برنامج الـ 50 مليار ريال.. السعودية تواجه الآثار الاقتصادية لـ فيروس كورونا

بـ 32 مليار دولار.... 8 قرارات سعودية لدعم الاقتصاد ضد كورونا ..تعرف عليها

بأوامر من خادم الحرمين.. حزمة مساعدات حكومية لمحدودي الدخل لتخفيف آثار كورونا

ترشيحاتنا

بعيدا عن الكآبة .. 5 أخبار سارة عن كورونا

350 ألف مصاب بفيروس كورونا حول العالم

كارثة بشرية.. أمريكا تسجل 8 آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 24 ساعة

تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك لهذا السبب

ماذا فعلت أم مصرية لمنع ابنها من النزول إلى الشارع.. شاهد

26 مصابا بين الأطقم الطبية.. بينهم 6 أطباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد

بتصميم خيالي.. كيا تستعد لطرح سيارة كهربائية جديدة.. صور

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل