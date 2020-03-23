بشرى سارة لـ تشيلسي | تعافي هودسون أودوي نجم الفريق من فيروس كورونا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، منذ قليل عن تعافي لاعبه كالوم هودسون أودوي لاعب الفريق من فيروس كورونا بعد إصابته فى الاسابيع الماضية .





وصدر نادي تشيلسي في بيان رسمي، وأكد تعافي أودوي من وباء كورونا وعودته لطبيعته بعد عزله لنفسه في المنزل.





وأشار بيان البلوز إلى أن أودوي يقوم بتدريبات شاقة في المنزل، مثله مثل باقي لاعبي الفريق للحفاظ على لياقته البدنية.





يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي ، أعلنت عن توقف منافسات الدوري حتى 30 إبريل المقبل بسبب كورونا.





وكان تشيلسي سبق وأعلن عن إصابة أودوي بكورونا بعدما أثبتت نتائج فحصه بأن العينة إيجابية.



