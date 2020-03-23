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رياضة

صفقة الهلال المنتظرة مصابة بكورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن منذ قليل مدرب فريق جالاطا سراي التركي فات تريم عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" بعد أن ظهرت نتائج تحليله اليوم التي أشارت إلى إيجابية العينة التي أخذت منه . 

وأعلن تريم اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إصابته بالمرض ولكنه طمأن جميع جماهيره و محبيه بأنه في حالة جيدة وأنه يتلقى الرعاية الصحية بالحجر الصحي في المستشفى . 

ومنذ ظهور الخبر وهناك حالة من القلق والترقب أصابت جماهير نادي الهلال السعودي حيث أن الكولومبي رادميل فالكاو يلعب بنفس الفريق وهو أحد أهداف نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد قرب رحيل الفرنسي بافتيمبي جوميز والذي يرفض تجديد عقده حتى الآن . 

يذكر أن فالكاو على قائمة أولويات فريق الهلال بجانب عدة لاعبين آخرين ودخلت إدارة الهلال في محادثات شفيهة مع إدارة النادي التركي للظفر بخدمات اللاعب بعد قرب عودة جوميز مرة أخرى لصفوف النادي التركي الذي لعب له في فترة سابقة قبل الانتقال لصفوف الزعيم عام 2018. 
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