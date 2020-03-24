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أخبار البلد

أبناء المصري الثاني المتوفى بـ كورونا في إيطاليا يصابون بالفيروس

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
قال محمد العبد، رئيس الجمعية الإيطالية المصرية: إن هذا الأسبوع في إيطاليا هو الأسوأ على الإطلاق فى تاريخها من حيث الأشخاص الذين وقعوا ضحية لفيروس كورونا- منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف في تصريح لصدى البلد أننا نتابع أخبار الجالية المصرية لحظة بلحظة ووضعنا أرقام طوارئ للتواصل وبالفعل كانت إيجابية فلدينا يوميا  البيانات عن الجالية بجانب أرقام الطوارئ التى أعلنتها القنصلية العامة بميلانو وهناك تواصل دائم مع القنصلية ومع أبناء الجالية.

وأوضح أن القنصل إيهاب أبو سريع والقنصل أشرف موسى على اتصال مباشر مع المصابين وذويهم والاطمئنان عليهم يوميا، ومتابعة هاتفيا مع كافة المصابين الذين تم إبلاغنا بهم، سواء المتواجدين في المستشفيات أو من عادو إلى منازلهم، بخلاف طبعا محاولات التواصل مع المستشفيات لحثهم على تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى المصريين.


وأشار إلى أن حالات الوفاة حتى الآن بين المصريين 2، الأول عمره 62 عاما وتم دفنه اول أمس والثانية  علاء عبد الرحمن  51 عاما وكان لا يعانى من أية مشاكل صحية  وكان يعتقد فى البداية انها انفلونزا عاديه ودخل المستشفى بعد أن هاجمه الفيروس بشدة ومكث بها يومين وتوفى.

وتابع أنه متزوج وأب لطفلين وقد انتقلت إليهما العدوى وهما الآن بالحجر الصحى المنزلى بالمتابعة نظرا لعدم وجود أماكن بالمستشفيات وحالتهم مطمئنة .

واختتم: نتقدم بخالص الشكر والامتنان لما قامت به الدولة المصرية قيادة وحكومة بقرار إنسانى يعلى من شأن مصر دولة وشعبا فى هذه الأزمة الإنسانية العالمية. 

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