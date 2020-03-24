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فن

البلد دي مش عاوزة غير كدة.. فيديو لأحمد حلمي يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:11 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد حلمي متابعية بفيديو كوميدي من فيلمه ألف مبروك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد حلمي بالفيديو وهو يقوم بالجري وراء المواطنين وإخلائهم من الشارع وهو يقول "هي البلد دي مش عاوزة غير كدة"، في لمحة طريفة منه لمواجهة فيروس كورونا بمنع التجمعات في الشارع.

وعلق أحمد حلمي على الفيديو قائلا " بعد الساعة 7" وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام. 



يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن ابو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب و حسن حسني من إخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال.
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بعد الساعه ٧

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